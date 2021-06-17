Познер: Положение Путина повысилось в мире после встречи с Байденом

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По мнению Познера, по итогам мероприятия нельзя считать, что «кто-то кого-то переиграл».

«После этой встречи повысилось положение Путина в глазах мира. Встречаться один на один с президентом США — неважно с каким — это признание твоего положения. До этого момента Путин такого признания не имел. В этом смысле он выиграл», — уверен журналист.

При этом он призвал не рассматривать встречу как состязание между главами государств.

В расширенном комментарии, опубликованном на «Познер Online», ведущий также заметил, что для улучшения отношений Москвы и Вашингтона «надо исходить не из желания кого-то переиграть, а из действительного желания преодолеть то, что нас разделяет».

Также журналист указал, что Байден назвал Россию «великой державой», что наравне с США.

«Кроме того, он кивнул головой, когда его спросили, доверяет ли он Путину. Вот этого я даже не ожидал», — добавил Познер.