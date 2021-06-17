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Познер оценил положение Путина после встречи с Байденом

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Телеведущий Владимир Познер заявил, что положительно оценивает итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О своем отношении к прошедшему в Женеве саммиту двух стран он рассказал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Познер: Положение Путина повысилось в мире после встречи с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Познера, по итогам мероприятия нельзя считать, что «кто-то кого-то переиграл».
«После этой встречи повысилось положение Путина в глазах мира. Встречаться один на один с президентом США — неважно с каким — это признание твоего положения. До этого момента Путин такого признания не имел. В этом смысле он выиграл», — уверен журналист.
При этом он призвал не рассматривать встречу как состязание между главами государств.
В расширенном комментарии, опубликованном на «Познер Online», ведущий также заметил, что для улучшения отношений Москвы и Вашингтона «надо исходить не из желания кого-то переиграть, а из действительного желания преодолеть то, что нас разделяет».
Также журналист указал, что Байден назвал Россию «великой державой», что наравне с США.
«Кроме того, он кивнул головой, когда его спросили, доверяет ли он Путину. Вот этого я даже не ожидал», — добавил Познер.
Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Совместное мероприятие лидеров стран стало первым с момента вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.
Политика,Владимир Познер,Джозеф Байден,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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