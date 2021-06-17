Заговорил по-русски: Зеленский предложил Путину "закончить войну"

«Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.

Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей.

«Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины.

«(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке.

«Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский.

Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.

Место встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не обсуждается, но идут переговоры о возможной ее повестке. Об этом заявил в пятницу украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Wikipedia

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии еще не дошли", - сказал он в эфире "Украина-24".

В то же время, по мнению главы МИД Украины, организовать встречу двух лидеров будет "чрезвычайно сложно". При этом Кулеба добавил, что Украина не пожалеет никаких сил для ее организации, если увидит, что на встрече возможно будет решить вопрос прекращения военного конфликта в Донбассе.

В мае Зеленский заявлял, что готов к диалогу с Путиным, добавив, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации встречи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков чуть позже подтвердил, что контакты между двумя странами ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто", а наброски тем для обсуждения "скорее концептуальные, а не предметные". Он добавил, что никаких сроков возможной встречи на данный момент нет.

Президент РФ Владимир Путин после российско-американского саммита по-прежнему готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он отметил, что пока конкретных шагов по подготовке к встрече с Зеленским не предпринималось.

Президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось, — подчеркнул Песков.

Российский президент Владимир Путин может обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским проблематику двусторонних отношений, а не конфликт в Донбассе. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости

По словам представителя Кремля, позиция Путина как в отношении самой инициативы поговорить, так и к темам беседы известна. Диалог между лидерами может касаться только двусторонних отношений. Переговоры не будут использованы для поиска средств урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Говоря о возможных темах разговора, Песков отметил, что это зависит от понимания Киевом сути и будущего двусторонних отношений.

Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями, — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров в Женеве затронули тему вступления Украины в НАТО «мазком». Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции по результатам встречи. Его слова передает РИА Новости.

«По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь пожалуй нечего обсуждать», — сказал Путин.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.