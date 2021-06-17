В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции
задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России
. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.