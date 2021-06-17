Зачем Трамп говорит о победе России на саммите с США

По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, саммит в Женеве между Россией США прошел неудачно для Вашингтона. Он уверен, что американские власти «ничего не получили». Трамп также утверждает, что в свое время ладил с российским президентом, но при этом был наиболее жестким по отношению к Москве , по сравнению с другими главами Белого дома. О том, как проходили встречи Путина с Байденом и Трампом — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Валерий Шарифулин / ТАСС

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что саммит России-США в Женеве прошел успешно лишь для одной стороны — Москвы.

«Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, добавив, что «для России это был хороший день».

Республиканец посетовал на то, что нынешняя администрация его соперника на выборах демократа Джо Байдена не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом он отметил, что очень хотел бы снять с России ограничения, так как отношения Москвы и Вашингтона могут быть взаимовыгодным. «Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки», — заявил он.

Говоря об отношениях США с Россией, бывший глава Белого дома выразил мнение, что «они могли бы быть потрясающими». «Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран», — полагает он.

«Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое, — добавил Трамп. — Могло бы произойти много хорошего».

Вместе с тем политик подчеркнул, что у него с президентом России Владимиром Путиным были хорошие отношения. Он отметил, что «по-настоящему хорошо с ним ладил». В то же время Трамп подчеркнул, что, помимо него, «никто не проявлял большей жесткости в отношении России».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Газетой.Ru» призвал рассматривать заявление Трампа не более, как личную точку зрения бывшего президента, который проиграл избирательную кампанию и крайне заинтересован в том, чтобы доказать несправедливость победы Байдена и его неэффективность как победителя.

«Мнение Трампа абсолютно субъективно и именно так к нему и надо относиться: как к сведению личных счетов и попытке представить собственный период президентства в качестве наиболее эффективного», — подчеркнул Косачев.

Чем закончилась встреча Путина и Байдена

Саммит руководителей России и США прошел 16 июня в Женеве. Российский президент оценил эту встречу как происходящую «в принципиальном ключе», но без враждебности.

«У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — сказал Путин после встречи.

Байден сошелся с ним во мнении, что «угроз не было», а тон встречи был «хорошим, позитивным». «Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ. <...> Мы говорим об интересах и верификации договоренностей», — добавил американский лидер.

Главы стран затронули вопрос холодной войны, о которой Байден сказал, что в интересы как России, так и США, «не входит ситуация, которая бы привела к новой холодной войне».

Кроме того, встреча привела к тому, что в скором времени послы стран будут возвращены в диппредставительства. Путин и Байден также обсудили «консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США Министерства иностранных дел России » по вопросу стратегической стабильности, в частности, по контролю над вооружением.

Помимо этого, стороны затронули ситуацию вокруг иноагентов, конфликт на Украине (стороны подтвердили приверженность Минским соглашениям), кибербезопасность, а также судьбу российского оппозиционера Алексея Навального

Байден отметил, что после саммита «готов вести дела с Россией, пока они делают это на основе международного права». «В наших интересах, чтобы у россиян все шло хорошо в экономическом плане», — добавил он.

Глава России, в свою очередь, сказал, что эти переговоры будут означать «очередную упущенную возможность», если США, как и после саммита 2018 года в Хельсинки, введут санкции против Москвы.

Как проходила встреча Путина и Трампа

Дональд Трамп встречался с Путиным в 2018 году в Хельсинки. И тогда, как и в этом году, никто не ожидал от саммита российского и американского лидеров.

Основными темами тогда стали ситуация в двусторонних отношениях, Сирия, Украина, вопрос российского вмешательства в выборы. Последнее вызвала немало споров: критики вспоминали Трампу, что на вопрос о том, кому он больше доверяет — американским спецслужбам или Путину — американский политик не дал однозначного ответа в пользу спецслужб.

На пресс-конференции по итогам саммита Путин отметил, что вместе с Трампом они хотели исправить негативную ситуацию в отношениях и восстановить приемлемый уровень доверия. По мнению Трампа, ситуация уже изменилась «примерно четыре часа назад», то есть непосредственно на переговорах. В то же время не было названо конкретной стратегии по восстановлению отношений. Как не было и совместного итогового заявления.

Спустя два дня после встречи с Путиным Трамп написал на своей странице в Twitter, что он «с нетерпением» ждет новой встречи с российским президентом. По его словам, прошедшая встреча прошла «успешно».

Путин, в свою очередь, оценил на тот момент американского коллегу как политика, умеющего слушать и воспринимать аргументы.

«Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — сказал Путин в 2018 году.

В 2021 году, в сравнении с Трампом, Байдена российский лидер оценил как «профессионала»: «Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек». Путин подчеркнул, что Байден «кардинальным образом отличается» от его предшественника Дональда Трампа.

Константин Косачёв также довольно скептически оценивает результаты саммита в Хельсинки.