Он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита РФ - США.

"Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", - отметил представитель Кремля.

По его словам, встреча была результативной "с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах".

"Это тоже произошло, и это тоже плюс", - подчеркнул он.

Как считает Песков, нужно обратить внимание и на принятый лидерами совместный документ.

"Пускай это очень короткий текст, но все-таки совместное заявление по стратстабильности - это, наверное, именно то, в чем реализуется особая ответственность наших двух стран не только перед нашими народами, как это пафосно ни звучит, но и перед всем миром", - указал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что текст был согласован сначала на рабочем уровне, а затем поддержан двумя президентами.

"Это и есть плюсы", - подытожил он.

Как признался Песков, день саммита был чрезвычайно напряженным, в первую очередь для самого Путина. "Изрядно пришлось поработать. Этому предшествовала достаточно длительная подготовка, причем мы знаем, что не только с российской стороны, но и с американской", - заметил он.

Диалоговый механизм

"У нас и раньше был такой спецпредставитель Волкер, с которым еще Сурков проводил консультации, - американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны", - отметил представитель Кремля. "И вот [на саммите в Женеве] говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм", - отметил Песков.

По его мнению, "конечно же, вести консультации с американцами - это то, что вполне возможно". Представитель Кремля повторил, что данная тема обсуждалась на саммите в Женеве.

Дмитрий Козак. Канал общения между РФ и США по Украине поддерживался Сурковым и Волкером, но перестал действовать, когда в 2019 году Волкер покинул пост спецпредставителя по Украине. В 2020 году президент РФ Владимир Путин освободил от должности Суркова. Украинскую тему в Кремле курирует заместитель руководителя администрации главы государства

Вопросы кибербезопасности

По словам представителя Кремля, РФ позитивно воспринимает, что США не обвиняют непосредственно российские власти в последних кибератаках. "В преддверии саммита и во время саммита было акцентировано, что никто не обвиняет российское правительство , и никаких обвинений в адрес российской стороны не озвучивалось", - подчеркнул Песков. "Это очень важно. Мы это констатируем, мы это воспринимаем весьма позитивно", - отметил он.

Песков уточнил, что речь идет о том, что "некоторые элементы этих атак, по мнению американцев, могли так или иначе разворачиваться с российской территории". Он отметил, что, по утверждению США, это могли быть физические лица или еще кто-либо. В свою очередь президент Путин, как рассказал его пресс-секретарь, привел информацию о том, что больше всего в мире кибератак осуществляется с территории других государств, в первую очередь США.

"И это тоже абсолютно не означает, что американские власти имеют к этому какое-то отношение, отнюдь. Но то, что это требует двустороннего взаимодействия и сотрудничества - это однозначно. Потенциальная готовность об этом говорить была подтверждена", - сказал Песков, сделав акцент на том, что это важный итог саммита.

Песков указал, что РФ и США констатировали понимание, что тему кибербезопасности нужно обсуждать, но никаких соглашений не планировалось. "По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить, и это чрезвычайно важно", - сказал Песков. "Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил", - добавил он.

По словам Пескова, в ближайшее время будет запущен механизм экспертного диалога по вопросам кибербезопасности, где будут обсуждаться предметно и атаки, и общий уровень киберугроз, и вопросы в области критической инфраструктуры.