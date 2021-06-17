Кадыров пригрозил жёсткими ограничениями по COVID-19 в Чечне

Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Чечне поручил руководителям секторов в городах и районах республики провести разъяснительную работу с населением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рамзан Кадыров считает недостаточными темпы вакцинации против коронавируса в Чечне. В конце мая он поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут поадресно выполнять разъяснительную работу.