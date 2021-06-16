Путин вспомнил песню про синий туман после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин пошутил на пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом. Так, один из журналистов хотел спросить у российского лидера про "обман". Однако глава государства не расслышал его.
После этого Путин в шутку ответил на реплику представителя прессы, вспомнив песню "Синий туман".
"Обман? Синий туман, похож на обман. Мы сейчас с вами песни петь будем. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги", - сказал Путин.
Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.
Ранее Путин перечислил темы переговоров с Байденом. Он также назвал Байдена очень опытным политиком. "Синий туман" является популярной песней российского певца и композитора Вячеслава Добрынина. Композиция была записана в 1989 году.