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Путин после саммита с Байденом вспомнил песню про синий туман

Газета.Ru
32 минуты назад
Президент России Владимир Путин пошутил на пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом. Так, один из журналистов хотел спросить у российского лидера про "обман". Однако глава государства не расслышал его.
Путин вспомнил песню про синий туман после встречи с Байденом
Фото: EPAEPA
После этого Путин в шутку ответил на реплику представителя прессы, вспомнив песню "Синий туман".
"Обман? Синий туман, похож на обман. Мы сейчас с вами песни петь будем. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги", - сказал Путин.
Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.
Ранее Путин перечислил темы переговоров с Байденом. Он также назвал Байдена очень опытным политиком. "Синий туман" является популярной песней российского певца и композитора Вячеслава Добрынина. Композиция была записана в 1989 году.
Политика,Вячеслав Добрынин,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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