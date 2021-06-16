Путин вспомнил песню про синий туман после встречи с Байденом

После этого Путин в шутку ответил на реплику представителя прессы, вспомнив песню "Синий туман".

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.