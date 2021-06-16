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Путин покинул Швейцарию после саммита с Байденом

ТК «Звезда»
1 час назад
Владимир Путин покинул Швейцарию после саммита с Джо Байденом. Кадры взлета борта 1 публикуют международные информационные агентства.
Путин покинул Швейцарию после саммита с Байденом
Фото:  ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Встреча президентов России и США продолжалась около четырех часов. Во время беседы стороны обменялись подарками.
Также итоги переговоров двух лидеров оценил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
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