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Горбачев оценил итоги переговоров Путина и Байдена

ТК «Звезда»
1 час назад
Даже в самой трудной ситуации можно и нужно вести диалог. Это доказали лидеры России и США, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев оценил итоги переговоров Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это ответ тем, кто утверждал, что ни о чем договориться не удастся. Вновь мы убеждаемся, что даже в самой трудной ситуации можно и нужно вести диалог. Лидеры, президенты показали пример. Я это высоко оцениваю», - сказал он РИА Новости.
По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем президенты России и США подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей.
По словам Горбачева, таким образом президенты подтвердили их с Рональдом Рейганом формулу о недопустимости ядерной войны.
Встреча двух лидеров состоялась в среду, 16 июня, в Женеве. Диалог президентов продолжался около четырех часов.
Политика,Рональд Рейган,Михаил Горбачев,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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