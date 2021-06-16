Путин оценил итоги встречи с Байденом цитатой Льва Толстого

«Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только его зарницы». Зарница сегодня промелькнула», - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
В ходе пресс-конференции Путин назвал разговор со своим американским коллегой Джо Байденом
«прямым, открытым, без всяких лишних дипломатических отклонений». По его словам, во время общения с Байденом он не увидел никакой враждебности.
Российский лидер рассказал, что РФ и США договорились вернуть послов к работе. Сроки их возвращения он назвал техническим вопросом.
Также Владимир Путин сообщил, что на саммите было принято совместное заявление по стратегической стабильности, в котором Москва и Вашингтон признают, что в ядерной войне не может быть победителей.
Также президент России ответил на вопрос, не появилось ли у него новых иллюзий после встречи с президентом США Джо Байденом.
«У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может», - сказал Путин.
Первые с 2018 года двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 16 июня в Женеве. Саммит состоял из переговоров президентов с глазу на глаз и встречи в расширенном составе. В общей сложности Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часов.