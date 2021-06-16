Путин оценил итоги встречи с Байденом цитатой Льва Толстого

«Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только его зарницы». Зарница сегодня промелькнула», - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

В ходе пресс-конференции Путин назвал разговор со своим американским коллегой Джо Байденом «прямым, открытым, без всяких лишних дипломатических отклонений». По его словам, во время общения с Байденом он не увидел никакой враждебности.

Российский лидер рассказал, что РФ и США договорились вернуть послов к работе. Сроки их возвращения он назвал техническим вопросом.

Также Владимир Путин сообщил, что на саммите было принято совместное заявление по стратегической стабильности, в котором Москва и Вашингтон признают, что в ядерной войне не может быть победителей.

Также президент России ответил на вопрос, не появилось ли у него новых иллюзий после встречи с президентом США Джо Байденом.

«У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может», - сказал Путин.