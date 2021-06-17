Путин раскрыл "единственное обязательство перед Киевом"

Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути, без всякого сомнения, — подчеркнул президент РФ.
Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооружённые силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье: выборы провести через три месяца после этих двух шагов, — пояснил Путин.