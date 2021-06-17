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Путин рассказал о единственном обязательстве РФ по Украине

News.ruиещё 4
26 минут назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация Минских соглашений является для Москвы единственным обязательством перед Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве он указал, что оно реализуемо, если Украина к этому готова, сообщает РИА Новости.
Путин раскрыл "единственное обязательство перед Киевом"
Фото:  Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press
Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути, без всякого сомнения, — подчеркнул президент РФ.
Минские соглашения могут быть выполнены при реализации предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Как подчеркнул Путин, для этого требуется внести изменения в саму конституцию, так прописано в документе.
Президент РФ добавил, что, согласно соглашениям, граница между Россией и Украиной по донбасской линии начнёт заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.
Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооружённые силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье: выборы провести через три месяца после этих двух шагов, — пояснил Путин.
По его словам, такой сценарий не имеет ничего общего с Минскими соглашениями.
Ранее стало известно, что попытки Киева провести ревизию Минских соглашений неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с коллегами из Франции и Германии, рассказали в отечественном дипведомстве. В сообщении МИД РФ говорится, что в ходе беседы подчёркивалась безальтернативность Минских соглашений.
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