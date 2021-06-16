Путин назвал Байдена "очень опытным"

Президент России Владимир Путин
в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом
в Женеве назвал американского президента очень опытным политиком.
Фото: Mikhail Metzel/ReutersMikhail Metzel/Reuters
«Я лишний раз убедился, что господин Байден — человек очень опытный. Мы разговаривали почти два часа», — сказал Путин.
По словам Путина, не со всеми лидерами ему удалось столько поговорить.
В Женеве 16 июня прошли два раунда переговоров президентов России и США. Совместного пресс-подхода лидеров двух стран не будет, однако президенты проведут отдельные пресс-конференции.
Встреча стала первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января прошлого года.