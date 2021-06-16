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Давку журналистов у входа виллы Ла Гранж показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Журналисты устроили давку у входа виллы Ла Гранж в Женеве, где проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Сообщается, что не все журналисты смогли попасть в зал, где проходила протокольная часть встречи, из-за давки, возникшей у дверей виллы.
В настоящий момент порядок восстановлен, у здания ужесточили меры безопасности.
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