Журналисты назвали первый неловкий момент на встрече Путина и Байдена

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проводят сегодня переговоры в Женеве. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.

На встречу президент США приехал через 12 минут после прибытия своего российского коллеги. При этом, после того, как автомобиль подъехал ко входу, Джо Байден еще минуту сидел внутри. А ожидавший его президент Швейцарии стоял и смотрел на лимузин.