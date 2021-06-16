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Журналисты назвали первый неловкий момент на встрече Путина и Байдена

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Президент США Джо Байден, приехав на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, целую минуту просидел в автомобиле, перед тем как выйти к ожидавшему его главе Швейцарии. Об этом пишет News.ru. Журналисты считают, что это можно расценивать, как первый неловкий момент на встрече в Женеве.
Журналисты назвали первый неловкий момент на встрече Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проводят сегодня переговоры в Женеве. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.
На встречу президент США приехал через 12 минут после прибытия своего российского коллеги. При этом, после того, как автомобиль подъехал ко входу, Джо Байден еще минуту сидел внутри. А ожидавший его президент Швейцарии стоял и смотрел на лимузин.
Неловким моментом в начале встречи двух лидеров стало и то, что американские журналисты устроили давку у виллы, где проходит саммит, пытаясь пройти внутрь. Позднее охране пришлось вмешиваться и удалять представителей американских СМИ из зала библиотеки, где общались Путин и Байден. Оказалось, что американские журналисты пошли не через свою дверь.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Швейцария,Соединенные Штаты,
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