Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, повышающий с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, а также вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие.

"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года", - говорится в тексте закона.

Это не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юрлиц с особыми уставными задачами. Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести "охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом". Положения о приобретении с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой сохранятся неизменными.

Лицензию не выдадут осужденным за ряд преступлений

Принятый Госдумой закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Сейчас в перечень таких оснований входит, например, непогашенная судимость за умышленное преступление или судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю (до истечения года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию).

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных техсредств, наркотических средств и др. Это коснется и лиц, имеющих снятую или погашенную судимость за преступление террористической (экстремистской) направленности, а также преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков: до года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Сейчас такой запрет действует лишь до окончания срока действия административного наказания. Такой же временный запрет вводится для совершивших правонарушение, за которое полагается административный арест в качестве одного из видов наказания.

Запрет на публикацию инструкций по изготовлению оружия и другие ограничения

Также закон вводит запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению или переделке оружия и основных частей огнестрельного оружия. Сейчас такой запрет действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Одновременно в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся поправки, позволяющие включать в единый реестр запрещенных сайтов порталы со сведениями о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: это отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и отказ предоставить оружие для осмотра. Запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии, а также хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.