Путин отказался от встречи с властями Швейцарии по прилете

Российский президент Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилёте в Женеву в среду, 16 июня, для участия в переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом . Об этом сообщает онлайн-издание Tribune de Genève со ссылкой на мэра Фредерику Перле.

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Отмечается, что российский национальный лидер полностью отказался от протокольной встречи у трапа воздушного судна. Руководство кантона готовилось к встрече, однако примет пожелание делегации из РФ.

Также журналисты рассказали, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили силовики с собаками-ищейками. Они отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.

Ранее администрация президента США уточнила время начала встречи российского президента Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск).