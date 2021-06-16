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Путин отказался от протокольной встречи в женевском аэропорту

News.ru
1 час назад
Российский президент Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилёте в Женеву в среду, 16 июня, для участия в переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает онлайн-издание Tribune de Genève со ссылкой на мэра Фредерику Перле.
Путин отказался от встречи с властями Швейцарии по прилете
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что российский национальный лидер полностью отказался от протокольной встречи у трапа воздушного судна. Руководство кантона готовилось к встрече, однако примет пожелание делегации из РФ.
Также журналисты рассказали, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили силовики с собаками-ищейками. Они отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.
Ранее администрация президента США уточнила время начала встречи российского президента Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск).
За десять минут до начала встречи Байден сфотографируется с Путиным, а также с президентом Швейцарии Ги Пармелеоном. Расширенная встреча Байдена и Путина начнётся почти через час, в 15:55 мск. Второй раунд встречи состоится в 17:40 мск.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,Швейцария,
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