В Находке запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

Жителей и гостей Находкинского городского округа власти просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, дезинфицировать руки во время и после посещения общественных мест. Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии, в городе развернуто три госпиталя по лечению коронавируса. На 15 июня в них находятся 234 человека.

В городе, как во всем Приморье, продолжается вакцинация как в стационарных, так и в одном мобильном пункте. Кроме того, специалисты горбольницы выезжают на предприятия для вакцинации трудовых коллективов и к маломобильным гражданам.