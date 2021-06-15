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Сергей Лавров отшутился о своём тесте на коронавирус в Женеве

News.ru
53 минуты назад
Сергей Лавров отшутился насчёт своего теста на коронавирус, который он сдал в Женеве. Глава российского МИДа прилетел в Швейцарию по случаю встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Лавров отшутился о своем тесте на коронавирус в Женеве
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comMFA Russia/via Globallookpress.com
Видео с шуткой Лаврова опубликовало в своём Telegram-канале РИА Новости.
Вскрытие покажет, — говорит министр иностранных дел России, отвечая на вопрос журналистов, каким будет результат.
Путин и Байден на встрече собираются обсудить экологию, стратегическую стабильность и региональные конфликты. Самолёт с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула пару часов назад приземлился в Женеве. Задержка рейса составила около часа.
На подлёте к городу стало известно, что российский лайнер поставили в зону ожидания для разрешения на посадку. Самолёт сделал несколько десятков разворотов в небе над Женевским озером, затем пошёл на посадку. Предположительно, задержка рейса была связана с прилётом в Швейцарию американского президента.
Как сообщалось ранее, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.
Политика,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Россия,Швейцария,
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