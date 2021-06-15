Лавров отшутился о своем тесте на коронавирус в Женеве

Путин и Байден на встрече собираются обсудить экологию, стратегическую стабильность и региональные конфликты. Самолёт с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула пару часов назад приземлился в Женеве. Задержка рейса составила около часа.

На подлёте к городу стало известно, что российский лайнер поставили в зону ожидания для разрешения на посадку. Самолёт сделал несколько десятков разворотов в небе над Женевским озером, затем пошёл на посадку. Предположительно, задержка рейса была связана с прилётом в Швейцарию американского президента.