«Прямой, резкий и открытый!»: китайцев восхитило интервью Путина

Читатели китайской газеты «Гуаньча» отметили хладнокровие и честность, с которыми президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналиста американского телеканала. Перевод их комментариев сделало ИноСМИ

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В преддверии встречи с президентом США Джо Байеном в Женеве Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC. Он ответил американскому журналисту на множество вопросов, касающихся как отношений России с США, так и предстоящего саммита. При этом российскому лидеру несколько раз пришлось осаживать журналиста.

Читателей китайского издания особенно заинтересовала русская пословица, которую Владимир Путин упомянул в ходе интервью.

«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Какое хорошее выражение!», «Мне очень нравится прямой, резкий и открытый стиль Путина», «Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!», - написали они.

При этом у комментаторов вызвало недоумение поведение американского журналиста.

«Журналист хотел вести агрессивный диалог, чтобы сделать скандальный репортаж, а в результате появились новости о том, как Путин хвалит Трампа. Это превзошло все ожидания репортера», «Так оскорблять президента другой страны в эфире — разве журналисты западных СМИ не должны покраснеть от стыда?» - поинтересовались читатели китайского издания.