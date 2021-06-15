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В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи

Газета.Ru
51 минуту назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал ограничить въезд в Сочи, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом пишет Ura.ru. По его словам, наблюдается увеличение туристического потока.
"Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме", - сказал Кривоносов.
Депутат предложил запрашивать у въезжающих свежие ПЦР-тесты, а также экспресс-тесты в аэропорту.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о четвертой волне коронавируса. По словам специалиста, в России волна начинается позже на два-три месяца по сравнению с Западом. Врач подчеркнул, что новая вспышка будет осложняться сезонными заболеваниями.
Политика,Видео,Сергей Кривоносов,Александр Мясников,Госдума,РИА Ura.ru,Сочи,
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