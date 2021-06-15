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Захарова рассказала об обмане НАТО

Газета.Ruиещё 2
27 минут назад
Руководство НАТО обмануло мировое сообщество, рассчитывающее на новый этап развития. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
Захарова: НАТО нарушило "джентельменское соглашение" с СССР
Фото: ТАССТАСС
Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что Михаилу Горбачеву обещали, что расширения НАТО на Восток не будет. Тем не менее, это не было зафиксировано в документах, из-за чего "обманули дурачка на четыре кулачка". Глава государства отметил, что все обещания нужно фиксировать на бумаге.
В свою очередь, Захарова опубликовала документы, где западные политики подтверждали эти обещания - выдержка из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера. Он утверждал, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".
Кроме того, Захарова упомянула высказывание госсекретаря Джеймса Бейкера, который на встрече с Горбачевым прокомментировал дальнейшее расширение альянса словами "ни дюйма на Восток". Все это, по мнению дипломата, доказывает, как альянс нарушал "джентльменское соглашение" с Советским Союзом.
"В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения друг друга", — заключила дипломат. Ранее Путин прокомментировал расширение НАТО.
Политика,Джеймс Бейкер,Мария Захарова,Михаил Горбачев,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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