Захарова: НАТО нарушило "джентельменское соглашение" с СССР

Кроме того, Захарова упомянула высказывание госсекретаря Джеймса Бейкера, который на встрече с Горбачевым прокомментировал дальнейшее расширение альянса словами "ни дюйма на Восток". Все это, по мнению дипломата, доказывает, как альянс нарушал "джентльменское соглашение" с Советским Союзом.