Захарова: НАТО нарушило "джентельменское соглашение" с СССР

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что Михаилу Горбачеву обещали, что расширения НАТО на Восток не будет. Тем не менее, это не было зафиксировано в документах, из-за чего "обманули дурачка на четыре кулачка". Глава государства отметил, что все обещания нужно фиксировать на бумаге.
В свою очередь, Захарова опубликовала документы, где западные политики подтверждали эти обещания - выдержка из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера. Он утверждал, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".
Кроме того, Захарова упомянула высказывание госсекретаря Джеймса Бейкера, который на встрече с Горбачевым прокомментировал дальнейшее расширение альянса словами "ни дюйма на Восток". Все это, по мнению дипломата, доказывает, как альянс нарушал "джентльменское соглашение" с Советским Союзом.
"В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения друг друга", — заключила дипломат. Ранее Путин прокомментировал расширение НАТО.