Закон «Единой России» о занятости единогласно принят в ГД

Данный закон прошел беспрецедентно широкое обсуждение, напомнил Андрей Исаев. «По инициативе «Единой России» его обсуждали на площадках во всех регионах нашей стране, в нем участвовали профсоюзы, работодатели. Мы получили замечания и предложения от более, чем 70 регионов», – отметил он.

В новом созыве «Единая Россия» продолжит работу по совершенствованию трудового законодательства. «Действительно, изменения назрели, закон в действующей редакции был принят 30 лет назад. Мы увидели, что работа должна быть продолжена, и в следующем созыве с учетом поступающих предложений внесем новую редакцию закона о занятости, редакцию, направленную на защиту прав и интересов наших граждан», – подытожил Исаев.