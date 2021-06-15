«У вас я – Путин»: Глава Коми объяснил сканадльную фразу

Глава республики Коми Владимир Уйба отметил, что проблемы региона должны решаться на местах, а не через президента России. Так он в интервью РИА Новости объяснил свое заявление на встрече с жителями села Мутный Материк.

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Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой губернатор и жители обсуждают ситуацию в населенном пункте, и Уйба просит их обращаться с вопросами к нему лично. На это сельчане с возмущением ответили, что ежегодно обращаются к главе региона и предложили написать напрямую президенту России. «Да какой Путин? У вас я — Путин», — заявил Уйба.

По словам главы Коми, перед встречей с жителями села, которые жаловались на нефть в окрестностях, он лично все осмотрел как с вертолета, так и проехав на лодке.

«В общем, никаких следов нефти не обнаружилось. Когда мы вышли на берег, местные заявили, что они, мол, к президенту пойдут. Я спросил, а меня тогда для чего избрали? И действительно сказал: «Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо»», - пояснил Владимир Уйба.