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Призывали к протестам: Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причиной исключения телеканала «Дождь» из президентского пула не освещение протестов, а призывы к незаконным акциям. Об этом пишет ТАСС.
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
Фото: ТАССТАСС
По его словам, в Кремле посчитали невозможным далее сотрудничать с изданием, которое «перестал быть в нашем понимании средством массовой информации».
«Я здесь хочу подчеркнуть: мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ, и СМИ, в конце концов, выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал, он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Это очень важный нюанс», - пояснил официальный представитель Кремля.
Песков также отметил, что власти России не вмешиваются в редакционную политику издания и не их прерогатива «заниматься какой-то регуляторикой».
«Но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия. Что мы и сделали», - заявил он, пояснив, что в настоящий момент большая часть мероприятий президента носит ограниченный характер и на них действует аккредитация.
Ранее участники незаконных акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге дрались с ОМОНом, избили сотрудника ДПС, а также гражданина, не согласного с позицией манифестантов. Также в Москве протестующие разгромили служебный автомобиль силовиков и травмировали водителя.
Политика,Дмитрий Песков,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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