Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула

«Я здесь хочу подчеркнуть: мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ, и СМИ, в конце концов, выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал, он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Это очень важный нюанс», - пояснил официальный представитель Кремля.
«Но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия. Что мы и сделали», - заявил он, пояснив, что в настоящий момент большая часть мероприятий президента носит ограниченный характер и на них действует аккредитация.