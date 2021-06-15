Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула

По его словам, в Кремле посчитали невозможным далее сотрудничать с изданием, которое «перестал быть в нашем понимании средством массовой информации».

Песков также отметил, что власти России не вмешиваются в редакционную политику издания и не их прерогатива «заниматься какой-то регуляторикой».