Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа

Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП (валового регионального продукта) на душу населения и инвестиций в основной капитал, сказал Мишустин. Кроме того, уровень безработицы, например, более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по стране. Премьер призвал обсудить новые механизмы поддержки инвесторов.