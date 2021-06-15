В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин продлил до 30 сентября срок временного пребывания мигрантов в России без санкций

Агентство «Москва»иещё 3
55 минут назад
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ на фоне COVID-19, документом, в частности, продлен до 30 сентября 2021 года срок временного пребывания мигрантов в России без санкций. Об этом сообщил сайт Кремля.
«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <...> не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что исключением являются иностранные граждане и лица без гражданства, освобождаемые из мест лишения свободы, или нарушившие законодательство о государственной границе РФ, или создающие угрозу национальной безопасности РФ, в том числе выступающие за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, иными действиями поддерживающие террористическую (экстремистскую) деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании.
Помимо этого иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, вправе до 30 сентября включительно обратиться в территориальные органы МВД с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы России.
Также согласно указу приостанавливается с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно течение сроков временного или постоянного проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
Политика,Видео,Владимир Путин,МВД,Россия,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители