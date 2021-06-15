Отмечается, что исключением являются иностранные граждане и лица без гражданства, освобождаемые из мест лишения свободы, или нарушившие законодательство о государственной границе РФ, или создающие угрозу национальной безопасности РФ, в том числе выступающие за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, иными действиями поддерживающие террористическую (экстремистскую) деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании.