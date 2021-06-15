«Он его уничтожил»: американцы пришли в восторг от интервью Путина

Интервью, которое Владимир Путин вчера, 14 июня дал журналисту из США, вызвало широкий общественный резонанс по обе стороны океана. Так, в Америке восхитились строгими ответами российского лидера: "Он его просто уничтожил". При этом в РФ выразили некоторое разочарование, и главным образом - поведением журналиста.
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС
В процессе интервью Владимир Путин обсудил с американским журналистом множество актуальных вопросов, начиная от отношений России с Америкой и якобы производимых нашей страной кибератаках, до предстоящей встрече высоких лиц в Женеве.
Разговор вышел довольно острым - Путину даже несколько раз пришлось осадить распалившегося интервьюера.
Жесткость российского главы смогли заметить и оценить как в России, так и за рубежом. Русские интернет-пользователи написали в комментариях к переводу интервью: "Путин смотрелся очень уверенно. Виден опыт и компетентность", передает «Царьград».
При этом американского журналиста многие осудили.
"Интервьюер так ужасен, что его даже в Соединенных Штатах комментаторы на Youtube поносят и пишут, что Путин его просто разгромил", - написал один из пользователей.