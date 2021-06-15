«Трудный пассажир»: Киселев оценил перспективы встречи Путина и Байдена

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Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19. Ранее американский президент резко высказывался в адрес Владимира Путина и даже назвал его «убийцей».

«Будучи спрошенным, по-прежнему ли он считает Путина убийцей, Байден поплыл и залепетал что-то невнятное... Все же не очень справляется сам с собой», - прокомментировал новое интервью президента США Дмитрий Киселев.

Он также отметил, что с такими людьми, как Джо Байден, трудно общаться, так как «они не отвечают за свои слова, вызывающие всеобщую неловкость».

«Он явно хочет высказываться ярко и пытается казаться энергичным, но возникает ощущение какой-то хронической путаницы. Трудный пассажир... Не завидую Путину», - отметил журналист.

При этом Киселев подчеркнул, что президент России в отличие от своего коллеги «ведет себя максимально искренне, высказывается ясно и четко».