В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мишустин призвал молодежь изучать историю

ТАСС
22 минуты назад
Факты российской истории часто пытаются исказить, и на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске.
Мишустин заявил о попытках исказить историю страны
Фото: ТАССТАСС
"Нашу историю пытались много раз переписать", - констатировал он, заметив, что зачастую пытаются исказить "те факты, которые изучены историками, приняты населением страны".
"Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры, - отметил Мишустин при посещении мультимедийного парка. - И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно молодому поколению".
Он напомнил, что недавно, 12 июня, страна отпраздновала День России. "Это замечательный день, когда мы вспоминаем историю нашей страны, вспоминаем события, которые сделали ее такой великой, такой технологичной", - сказал премьер. По его оценке, при движении вперед, в будущее, важно помнить о том, какие события происходили в прошлом. Мишустин дал напутствие школьникам никогда не забывать об этом.
Политика,Михаил Мишустин,Россия,Пятигорск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители