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Названа предполагаемая длительность переговоров Путина и Байдена

Lenta.ru
13 минут назад
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которые запланированы на 16 июня, рассчитаны почти на пять часов. О предполагаемой длительности саммита во вторник, 15 июня, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом подготовки встречи.
Переговоры Путина и Байдена продлятся пять часов
Фото: ТАССТАСС
Согласно плану, саммит начнется 13:15 по местному времени в узком составе. По информации собеседника агентства, в 14:30 стороны перейдут к переговорам в расширенном составе, которые будут состоять из двух частей.
Через четыре часа 45 минут после начала саммита президенты будут готовы рассказать о деталях переговоров на пресс-конференциях.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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