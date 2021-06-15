Кабмин утвердил правила работы ГИС ОМС

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила функционирования государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Соответствующая система нужна для учёта информации о медицинской помощи, контроля за качеством предоставляемых услуг, а также за скоростью её оказания. Кроме того, система позволит вести точную ведомственную отчётность.

В России будет запущена государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Правила её функционирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В состав системы войдёт единый регистр застрахованных лиц. Его использование необходимо в качестве базы для перевода полиса ОМС в цифровой формат. Кроме того, будет запущен интернет-портал для осведомления граждан о всех услугах, входящих в ОМС.

Одна из задач ГИС — оптимизация обмена информацией между теми, кто участвует в предоставлении услуг медицинского страхования, — добавляется в сообщении.

В правилах прописано взаимодействие с другими системами ГИС. В случае сбоев будет выполнен переход на бумажный документооборот. Систему будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Полный функционал станет доступен в 2022 году. ГИС ОМС позволит гражданам проще, быстрее и качественнее получать медицинскую помощь.