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Кабмин утвердил правила работы информационной системы ОМС

News.ruиещё 2
41 минуту назад
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила функционирования государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Кабмин утвердил правила работы ГИС ОМС
Фото: ТАССТАСС
Соответствующая система нужна для учёта информации о медицинской помощи, контроля за качеством предоставляемых услуг, а также за скоростью её оказания. Кроме того, система позволит вести точную ведомственную отчётность.
В России будет запущена государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Правила её функционирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.
В состав системы войдёт единый регистр застрахованных лиц. Его использование необходимо в качестве базы для перевода полиса ОМС в цифровой формат. Кроме того, будет запущен интернет-портал для осведомления граждан о всех услугах, входящих в ОМС.
Одна из задач ГИС — оптимизация обмена информацией между теми, кто участвует в предоставлении услуг медицинского страхования, — добавляется в сообщении.
В правилах прописано взаимодействие с другими системами ГИС. В случае сбоев будет выполнен переход на бумажный документооборот. Систему будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Полный функционал станет доступен в 2022 году. ГИС ОМС позволит гражданам проще, быстрее и качественнее получать медицинскую помощь.
Ранее глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что для экономии времени на лечение можно обратиться в платную клинику. Однако, чтобы сэкономить ещё и деньги, есть смысл записаться на диспансеризацию.
Политика,Юлия Ткаченко,Михаил Мишустин,Правительство РФ,РИА Новости,Россия,
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