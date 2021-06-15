В Госдуму внесли законопроект о гаражных объединениях

В первую очередь законопроектом предложен общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Вводятся такие понятия, как гаражный комплекс, гараж, место хранения транспортного средства, то есть, машиноместо. Документ закрепляет положения о доле каждого собственника гаража или машиноместа в праве собственности на общее имущество, определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.