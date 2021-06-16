Около пяти часов заложено на переговоры Путина и Байдена

Владимира Путина и Переговоры президентов России и США Джо Байдена - пройдут в среду в узком и расширенном составах. На встречу отведено около четырех-пяти часов, но реальная продолжительность саммита в Женеве будет зависеть от настроя лидеров и хода дискуссии.

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Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом Хельсинки в июле 2018 года.

Как ожидается, Путин прилетит в Женеву после полудня в среду и из аэропорта направится к вилле Ла-Гранж. Байден находится в столице Швейцарии со вторника, он остановился в гостинице InterContinental.

В узком составе и с делегациями

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков , на вилле Ла-Гранж российского лидера около 14:00 мск (13:00 по местному времени) встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, а следом приедет Байден. После традиционной церемонии совместного фотографирования Пармелен поприветствует участников саммита и пожелает им успехов, и лидеры России и США удалятся на переговоры в библиотеку на первом этаже особняка.

Общение президенты начнут в узком составе, в присутствии только глав внешнеполитических ведомств - Сергея Лаврова Энтони Блинкена , а также переводчиков. По версии американской стороны, перед началом беседы в зал будут допущены журналисты для протокольной съемки.

По плану, как сообщал ТАСС источник в делегации, уже в 15:30 мск встреча должна продолжиться в расширенном составе. В районе пяти вечера по московскому времени запланирован кофе-брейк, после чего заседание с участием делегаций возобновится. Представитель администрации США подтвердил, что совместного рабочего обеда на встрече не предусмотрено. "Преломления хлеба не будет", - приводит высказывания американского чиновника пресс-пул Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил журналистам, что на переговоры в общей сложности отведено около четырех-пяти часов с учетом перерывов и смены форматов. У Белого дома - аналогичная информация. В Кремле подчеркивали, однако, что о реальной продолжительности саммита говорить рано. "Все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы займут больше времени, чем мы запланировали", - сказал Ушаков.

С глазу на глаз

Возможность же беседы лидеров тет-а-тет в ходе саммита в Женеве графиком не предусмотрена, но и не исключена. Ушаков напомнил, что разговоры с глазу на глазу случались на встречах лидеров России и США, а ранее СССР и США. "Захотят ли [на этот раз] президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит", - подчеркнул представитель Кремля.

Отдельные пресс-конференции

По завершении переговоров лидеры дадут отдельные пресс-конференции. По данным источника в российской делегации, выход Путина к прессе запланирован на 19:00 мск. "Это будет открытый, подробный, откровенный разговор с журналистами", - пообещал Песков.

По версии американской стороны, пресс-конференция президента РФ состоится до начала аналогичного мероприятия у Байдена.

Изначально обсуждалась и возможность совместной пресс-конференции лидеров, как это было по итогам предыдущих российско-американских встреч на высшем уровне, и Москва была согласна с таким вариантом, но именно США стали инициатором отдельных брифингов. "Может быть, это такой метод общения с прессой нового американского президента, мы не знаем", - отметил Ушаков.

По данным американского новостного портала Axios , в преддверии Женевы Байден встретился с рядом экспертов по России, в числе которых были как действующие чиновники, так и отставники. Те призвали президента не проводить с российским визави совместную пресс-конференцию, чтобы не дать Путину возможность "затмить частные переговоры новыми публичными предложениями".

Российская делегация

Кроме того, на саммите будут присутствовать посол России в США Анатолий Антонов и его американский визави Джон Салливан . Оба главы дипмиссии в настоящее время находятся на консультациях в своих столицах, но Ушаков не исключил, что прямо из Женевы они смогут отправиться к местам своей работы. Эту же вероятность не исключают и в Белом доме.

Отвечая на вопрос об антиковидных мерах для участников встречи, Ушаков подчеркнул, что в целом на саммите принимаются сверхсерьезные меры безопасности. "И с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже - и американцы, и мы к этому очень серьезно относимся", - сказал он.

Выбор места

Женева, уже принимавшая в 1985 году встречу лидеров двух государств - тогда СССР и США - Михаила Горбачева Рональда Рейгана , устроила обе стороны. "Мы предложили несколько столиц, а американцы согласились с одним из наших предложенных вариантов", - рассказал помощник президента РФ.

Вилла Ла-Гранж, где соберутся лидеры и делегации, была построена в XVIII веке и находится в середине парка площадью более 21 га на окраине города. "Это прекрасное место на берегу Женевского озера, хорошие условия для переговоров", - охарактеризовал место проведения саммита Ушаков. Там же, по его словам, сооружен шатер для проведения пресс-конференции Путина по итогам саммита.