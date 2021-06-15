«Бой с дверью» в Женеве привлек внимание на фоне встречи Путина и Байдена

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Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. По данным пресс-службы главы России, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.

Переговоры двух лидеров пройдут на вилле Ла Гранж, освещать их журналисты будут из международного пресс-центра. Накануне саммита в Сети были распространены кадры, на которых сотрудник пресс-центра не может войти в автоматическую стеклянную дверь.

Ему понадобилось достаточно много времени, чтобы заставить дверь работать так, как нужно, и попасть внутрь здания.