«Бой с дверью» в Женеве привлек внимание на фоне встречи Путина и Байдена

В Женеве за 30 часов до встречи президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
произошел неприятный инцидент в пресс-центре. На видео попало «сражение» сотрудника с дверью, которая отказалась его пропускать, пишет
«Царьград».
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. По данным пресс-службы главы России, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.
Переговоры двух лидеров пройдут на вилле Ла Гранж, освещать их журналисты будут из международного пресс-центра. Накануне саммита в Сети были распространены кадры, на которых сотрудник пресс-центра не может войти в автоматическую стеклянную дверь.
Ему понадобилось достаточно много времени, чтобы заставить дверь работать так, как нужно, и попасть внутрь здания.
Ранее Швейцария объявила, что закроет часть воздушного пространства на время саммита президентов России и США, а ВВС страны будут вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Также армия возьмет на себя охрану иностранных представительств и будет направлена на помощь полиции.