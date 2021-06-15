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«Бой с дверью» в Женеве привлек внимание на фоне встречи Путина и Байдена

Алиса Селезнёва
1 час назад
В Женеве за 30 часов до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена произошел неприятный инцидент в пресс-центре. На видео попало «сражение» сотрудника с дверью, которая отказалась его пропускать, пишет «Царьград».
«Бой с дверью» в Женеве привлек внимание на фоне встречи Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. По данным пресс-службы главы России, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.
Переговоры двух лидеров пройдут на вилле Ла Гранж, освещать их журналисты будут из международного пресс-центра. Накануне саммита в Сети были распространены кадры, на которых сотрудник пресс-центра не может войти в автоматическую стеклянную дверь.
Ему понадобилось достаточно много времени, чтобы заставить дверь работать так, как нужно, и попасть внутрь здания.
Ранее Швейцария объявила, что закроет часть воздушного пространства на время саммита президентов России и США, а ВВС страны будут вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Также армия возьмет на себя охрану иностранных представительств и будет направлена на помощь полиции.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Царьград ТВ,Соединенные Штаты,
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