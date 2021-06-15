В Госдуме заступились за Бузову после скандала с Губерниевым

Парламентарий задался вопросом, зачем Бузову вообще пригласили в эфир спортивного телеканала, поскольку она «ничего не понимает в футболе».

«Губерниев тот еще тролль. Но зачем Бузова туда пошла? Если она встречалась с футболистом, это не значит, что она разбирается в футболе», — заметил Милонов.

При этом он подчеркнул, что она знала, на что идет, когда шла на эфир к Губерниеву.

Депутат дал Бузовой совет на случай, если ей снова придется защищаться, оказавшись в подобных ситуациях. Он рекомендовал ей «оставаться в рамках интеллектуальных задач телеканалов МУЗ-ТВ, MTV и "Ю"», потому что «дальше ей слишком сложно». По мнению Милонова, Бузовой сначала следует «потренироваться на детской передаче, чтобы выйти на какой-то интеллектуальный уровень». В качестве примера он назвал телепрограмму «Спокойной ночи, малыши!».

В завершение Милонов допустил, что слезы Бузовой в эфире могут быть очередным пиар-ходом, поскольку, по его мнению, она все превращает в рекламу.

Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку сборной России , проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро-2020. Губерниев спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса.

После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез.