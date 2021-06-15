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Москва выразила готовность обменяться заключенными с США

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад
В рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Москва готова обменяться заключенными с США
Фото: Новости на Первом Канале/YoutubeНовости на Первом Канале/Youtube
На вопрос о том, есть ли в двусторонней повестке возвращение россиян, которые находятся в тюрьмах США, Рябков ответил, что Москва «постоянно американцам об этом говорит, сейчас к саммиту тема вновь звучит».
Он подчеркнул, что «ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США», можно решить «буквально «на раз». Для этого требуется лишь согласие Вашингтона на задействование механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В ответ Россия «готова встречно американцам передать их граждан».
Рябков отметил, что «на прежних этапах» велись «некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было».
«И сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте», – приводят слова Рябкова «Известия».
Рябков пояснил, что значительная часть сообщений СМИ на данную тему – «способ просто создать некий фон и сформировать определенное политическое давление» в ситуации вокруг Уилана, но такие действия «не помогают ни его положению, ни решению всей этой крайне тяжелой ситуации, предельно острой, с так называемыми гуманитарными случаями».
Замглавы МИДа отметил, что есть «некоторый опыт в этой сфере, и нагнетать и устраивать какую-то шумиху, тем более в ситуации, когда его вина доказана и он отбывает срок по тяжелой статье – по статье за шпионаж, неправильно».
«Это не улучшает его шансы», – заверил Рябков.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Политика,Пол Уилан,Сергей Рябков,Владимир Путин,ФСИН,Мосгорсуд,Совет Европы,МИД,телеканал NBC,газета "Известия",Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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