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«Россия не имеет влияния»: В НАТО пообещали принять Украину и Грузию

Елена Прошина
20 минут назад
В итоговом заявлении саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе, говорится о том, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами этой организации. Об этом говорится в заявлении военного блока по итогам состоявшегося мероприятия.
«Россия не имеет влияния»: В НАТО пообещали принять Украину и Грузию
Фото: ReutersReuters
Среди прочих пунктов, в итоговом документе содержится подтверждение решения принятого, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.
«Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам», — гласит текст документа.
Кроме того, в НАТО заявляют, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».
«Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте [апрель 2008 года] в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», - заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Считается, что прежде чем вступить в НАТО и Украина, и Грузия должны разрешить своих территориальные конфликты с Россией. Прием этих государств в Североатлантический альянс при имеющемся на данный момент положении дел поставило бы организацию в положение военного конфликта с РФ.
Политика,Йенс Столтенберг,НАТО,Россия,Грузия,Брюссель,Украина,
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