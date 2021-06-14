«Россия не имеет влияния»: В НАТО пообещали принять Украину и Грузию

Среди прочих пунктов, в итоговом документе содержится подтверждение решения принятого, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Кроме того, в НАТО заявляют, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».

Считается, что прежде чем вступить в НАТО и Украина, и Грузия должны разрешить своих территориальные конфликты с Россией. Прием этих государств в Североатлантический альянс при имеющемся на данный момент положении дел поставило бы организацию в положение военного конфликта с РФ.