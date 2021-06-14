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Путин осадил американского журналиста: «Вы затыкаете мне рот»

Елена Прошина
39 минут назад
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC осадил корреспондента, когда тот попытался сбить его с ответа на заданный ранее вопрос. Полный текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин осадил американского журналиста: «Вы затыкаете мне рот»
Фото: www.kremlin.ruwww.kremlin.ru
Это произошло в процессе ответа президента на заданный ранее американцем вопрос: «Почему вас так пугает оппозиция, господин президент?»
«Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?», - ответил журналисту NBC Киру Симмонсу Путин.
Отвечая на вопрос, Владимир Путин сказал, что «это даже смешно».
Отвечая на вопрос об оппозиции, он сообщил также, что политическая деятельность и политическая система в России развиваются. И что на данный момент в стране зарегистрированы 34 партии, из которых 32 будут принимать участие в сентябрьских выборах разного уровня.
Политика,Владимир Путин,телеканал NBC,
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