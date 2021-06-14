Путин осадил американского журналиста: «Вы затыкаете мне рот»

Это произошло в процессе ответа президента на заданный ранее американцем вопрос: «Почему вас так пугает оппозиция, господин президент?»

Отвечая на вопрос об оппозиции, он сообщил также, что политическая деятельность и политическая система в России развиваются. И что на данный момент в стране зарегистрированы 34 партии, из которых 32 будут принимать участие в сентябрьских выборах разного уровня.