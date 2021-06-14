В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Любовь Соболь снялась с выборов в Госдуму

Ювелина Бернст
13 минут назад
Любовь Соболь отказалась баллотироваться в Госдуму
Любовь Соболь снялась с выборов в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
Экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Государственную думу. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Соратница Алексея Навального объяснила, что вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией.
«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров и явное преимущество перед соперниками», - отметила Соболь.
Она поблагодарила всех, кто помогал ей и ее штабу последние месяцы.
Решение о признании ФБК экстремистской организацией защита фонда намерена обжаловать вплоть до ЕСПЧ, добавила Соболь.
В апреле Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК. В начале июня признал ФБК экстремистской организацией. Заседания по данному делу проводились в закрытом режиме из-за присвоения части материалов грифа «секретно».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую работу.
Политика,Любовь Соболь,Наталья Поклонская,Алексей Навальный,Комитет госдумы по международным делам,ЕСПЧ,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,Госдума,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители