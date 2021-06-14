Любовь Соболь снялась с выборов в Госдуму

Экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Государственную думу. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Соратница Алексея Навального объяснила, что вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией.
«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров и явное преимущество перед соперниками», - отметила Соболь.
Она поблагодарила всех, кто помогал ей и ее штабу последние месяцы.
Решение о признании ФБК экстремистской организацией защита фонда намерена обжаловать вплоть до ЕСПЧ, добавила Соболь.
В апреле Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК. В начале июня признал ФБК экстремистской организацией. Заседания по данному делу проводились в закрытом режиме из-за присвоения части материалов грифа «секретно».