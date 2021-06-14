МИД Дании вызвал российского посла

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода вызвал российского посла после сообщений о нарушении самолетами ВВС России воздушного пространства королевства, передает РИА Новости.
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«Это, к счастью, один из тех редких случаев, когда я считаю себя обязанным вызвать посла. Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг», - сказал глава датского МИД.
Российскому послу было ясно дано понять, что такие «провокационные» полеты необходимо прекратить, объяснил Кофода.
По его словам, Дания поднимет этот вопрос на предстоящем саммите НАТО.
Министр отметил, что нарушение дважды воздушного пространства Дании российскими истребителями является серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил полетов военной авиации.
11 июня Минобороны Дании заявило, что российские самолеты в течение дня два раза вторглись в воздушное пространство королевства у острова Борнхольм.