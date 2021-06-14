МИД Дании вызвал российского посла

Российскому послу было ясно дано понять, что такие «провокационные» полеты необходимо прекратить, объяснил Кофода.

Министр отметил, что нарушение дважды воздушного пространства Дании российскими истребителями является серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил полетов военной авиации.