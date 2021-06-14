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«У нас нет такого обычая»: Путин ответил на вопрос NBC об отравлении Навального

Елена Прошина
25 минут назад
Президент России Владимир Путин в интервью американском телеканалу NBC отверг обвинения в причастности России к организации политических убийств. Об этом сообщает ТАСС.
Путин ответил на вопрос NBC о причастности к отравлению Навального
Фото: ТАССТАСС
«У нас нет такого обычая - кого-либо убивать», - заявил Путин в ответ на вопрос о том, отдавал ли он приказ о покушении на оппозиционера Алексея Навального.
В данный момент Алексей Навальный отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок по так называемому "делу Ив Роше" на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево.
Тогда оппозиционер вернулся в Россию из-за границы после окончания лечения после отравления неизвестным веществом. Ряд европейских государств обвинили Россию в том, что для покушения против Навального был использован нервно-паралитический яд "Новичок".
Политика,Ив Роше,Алексей Навальный,Владимир Путин,Аэропорт Шереметьево,телеканал NBC,Россия,
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