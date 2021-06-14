Путин ответил на вопрос NBC о причастности к отравлению Навального

«У нас нет такого обычая - кого-либо убивать», - заявил Путин в ответ на вопрос о том, отдавал ли он приказ о покушении на оппозиционера Алексея Навального.
В данный момент Алексей Навальный отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок по так называемому "делу Ив Роше" на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево.
Тогда оппозиционер вернулся в Россию из-за границы после окончания лечения после отравления неизвестным веществом. Ряд европейских государств обвинили Россию в том, что для покушения против Навального был использован нервно-паралитический яд "Новичок".