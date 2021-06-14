В Белоруссии заявили о готовности к сотрудничеству с Россией по всем направлениям

"Наши правительства работают достаточно успешно, в интеграционных структурах мы поддерживаем друг друга", - сказала она. По словам Кочановой, "в этот непростой период" для двух стран важно, "когда есть надежное плечо брата, соратника". Она назвала РФ стратегическим партнером Белоруссии и отметила, что Минск готов к сотрудничеству по всем направлениям.

По словам Кочановой, вместе с тем, странам нужно "еще много работать" над тем, чтобы существующие вопросы решались более эффективно. При этом она отметила, что работа нового российского посла "придаст новый импульс отношениям и сложившийся уровень сотрудничества будет приумножен".

Со своей стороны Лукьянов отметил, что Белоруссия и Россия не забывают свою историю. "Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего", - подчеркнул он. По его словам, "это прежде всего история наших братских народов", которые объединены "общим пониманием ценностей, смысла бытия". Лукьянов пояснил, что "поэтому и применяются столь агрессивные попытки" развести Минск и Москву, "противопоставить друг другу". "Вместе мы сильны, а поодиночке слабее", - добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что Россия и Белоруссия как страны - учредители ООН лучше многих знают цену мира. Лукьянов сказал, что Белоруссия в Великой Отечественной войне понесла колоссальные потери, "этот каток прошел по белорусской земле".