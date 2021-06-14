Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля

Поздравив премьера, Путин отметил, что российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшие развитие сотрудничества и при новом главе правительства Израиля.

Тогда же стало известно, что первым правительство на два года возглавит Нафтали Беннет. После этого на оставшийся до новых выборов двухлетний период пост займет Лапид.