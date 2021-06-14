Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля

Поздравив премьера, Путин отметил, что российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшие развитие сотрудничества и при новом главе правительства Израиля.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — добавил российский лидера, рассуждая о важности двустороннего сотрудничества.
Путин также пожелал Беннету новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.
В июне оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Биньямина Нетаньяху, который возглавлял правительство Израиля с 2009 года. Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром.