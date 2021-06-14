Санкции США против госдолга России вступили в силу

В силу вступают санкции Соединенных Штатов , запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении российские облигаций федерального займа (ОФЗ), выпущенных после 14 июня 2021 года. Соответствующий указ президент США Джо Байден подписал 15 апреля. Документ размещен на сайте Белого дома.

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При этом финансовым учреждениям США по-прежнему разрешено приобретать и продавать российские государственные бонды на вторичном рынке. Минфин России , в свою очередь, с 16 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, пишет «Российская газета».

Уже доступны три новых выпуска облигаций с постоянным купонным доходом (каждый на 500 млрд рублей): со ставкой 7,1% и погашением в 2041 году, со ставкой 6,9% и погашением в 2031 году, со ставкой 6,7% и погашением в 2029 году.

Это не относится к облигациям для населения.