Санкции США против госдолга России вступили в силу

В силу вступают санкции Соединенных Штатов
, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении российские облигаций федерального займа (ОФЗ), выпущенных после 14 июня 2021 года. Соответствующий указ президент США Джо Байден
подписал 15 апреля. Документ размещен
на сайте Белого дома.
При этом финансовым учреждениям США по-прежнему разрешено приобретать и продавать российские государственные бонды на вторичном рынке. Минфин России
, в свою очередь, с 16 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, пишет
«Российская газета».
Уже доступны три новых выпуска облигаций с постоянным купонным доходом (каждый на 500 млрд рублей): со ставкой 7,1% и погашением в 2041 году, со ставкой 6,9% и погашением в 2031 году, со ставкой 6,7% и погашением в 2029 году.
Это не относится к облигациям для населения.
США объявили о новых санкциях 15 апреля, объяснив это тем, что Россия несет ответственность за попытки подорвать демократические выборы в Соединенных Штатах и странах-союзниках, а также причастна к хакерским атакам. Помимо ограничений против ОФЗ, из США были высланы десять российских дипломатов. Москва ответила введением ограничений на работу посольства США в России.