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В Госдуме предложили ввести наказание для ковид-диссидентов

News.ru
1 час назад
Люди, отрицающие существование коронавируса и пропагандирующие эти идеи среди знакомых, должны нести ответственность. Как пишет URA.RU, с такой инициативой выступила член комитета Госдумы России по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Вера Ганзя.
В Госдуме предложили ввести наказание для ковид-диссидентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Для тех, кто сам до сих пор не верит в COVID-19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности. Не верь сам, но не надо подвергать риску других, — сказала она.
Депутат призывает своих избирателей скорее сделать прививку на фоне увеличения заболеваемости в стране.
Ганзя призвала наказывать ковид-диссидентов рублём. Она призналась, что у самой у неё после прививки «ЭпиВакКороны» не выработались антитела.
Ранее американская пресса писала, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию могут заставить ковид-диссидентов США новые конспирологические теории об опасности привившихся людей. Сторонники новой теории утверждают: привившиеся люди способны на передачу определённых белков непривитым гражданам, после чего у последних разовьются побочные эффекты, включая бесплодие и угрозу выкидышей.
Политика,Вера Ганзя,КПРФ,
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