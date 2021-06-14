В Госдуме предложили ввести наказание для ковид-диссидентов

Вера Ганзя. Люди, отрицающие существование коронавируса и пропагандирующие эти идеи среди знакомых, должны нести ответственность. Как пишет URA.RU, с такой инициативой выступила член комитета Госдумы России по бюджету и налогам, депутат от КПРФ

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Для тех, кто сам до сих пор не верит в COVID-19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности. Не верь сам, но не надо подвергать риску других, — сказала она.

Депутат призывает своих избирателей скорее сделать прививку на фоне увеличения заболеваемости в стране.

Ганзя призвала наказывать ковид-диссидентов рублём. Она призналась, что у самой у неё после прививки «ЭпиВакКороны» не выработались антитела.