В Госдуме предложили ввести наказание для ковид-диссидентов

Люди, отрицающие существование коронавируса и пропагандирующие эти идеи среди знакомых, должны нести ответственность. Как пишет URA.RU, с такой инициативой выступила член комитета Госдумы России по бюджету и налогам, депутат от КПРФВера Ганзя.
Ганзя призвала наказывать ковид-диссидентов рублём. Она призналась, что у самой у неё после прививки «ЭпиВакКороны» не выработались антитела.
Ранее американская пресса писала, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию могут заставить ковид-диссидентов США новые конспирологические теории об опасности привившихся людей. Сторонники новой теории утверждают: привившиеся люди способны на передачу определённых белков непривитым гражданам, после чего у последних разовьются побочные эффекты, включая бесплодие и угрозу выкидышей.