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Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула журналистов

Daily Storm
13 минут назад
Телеканал «Дождь» был исключен из кремлевского пула журналистов из-за освещения акций в поддержку Алексея Навального, объяснил «Медузе»* пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главред «Дождя» Тихон Дзядко отмечал, что их корреспонденту отказали в допуске несколько недель назад, но причину не называли.
Песков сообщил об исключении «Дождя» из кремлевского пула
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Да, к сожалению связано [исключение «Дождя» из кремлевского пула с освещением протестных акций]. Канал в те дни поддерживал незаконные действия», — цитирует «Медуза» слова Пескова.
Интернет-издание отмечало, что журналист телеканала перестал принимать участие в ежедневных брифингах Пескова 13 мая. Источники «Медузы» объяснили, что это связано с работой на несогласованных акциях протеста в поддержку Навального, а также подробным освещением приезда политика из Германии в Россию.
Дзядко подтвердил, что их сотрудник уже несколько недель не принимает участие в брифингах Пескова, но отметил, что редакции не сообщали о причинах такого решения Кремля.
«Медуза» также отметила, что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена в Женеве 16 июня станет первым крупным мероприятием, на который не попадут журналисты «Дождя».
В 2020 году Навальный впал в кому в самолете рейса Томск — Москва и затем, после лечения в Омске, доставлен в Германию. На Западе заявили, что Навального хотели отравить ядом «Новичок». После команда активиста опубликовала несколько расследований.
17 января Навальный вернулся в Россию и был арестован на борту самолета. Оппозиционеру предъявили обвинения по нескольким уголовным делам. Он был осужден на три с половиной года лишения свободы.
В конце января, а также 21 апреля по России прошли акции протеста в поддержку Навального.
﻿*Издание внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов
Политика,Тихон Дзядко,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минюст РФ,
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