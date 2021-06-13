Песков сообщил об исключении «Дождя» из кремлевского пула

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«Да, к сожалению связано [исключение «Дождя» из кремлевского пула с освещением протестных акций]. Канал в те дни поддерживал незаконные действия», — цитирует «Медуза» слова Пескова.

Интернет-издание отмечало, что журналист телеканала перестал принимать участие в ежедневных брифингах Пескова 13 мая. Источники «Медузы» объяснили, что это связано с работой на несогласованных акциях протеста в поддержку Навального, а также подробным освещением приезда политика из Германии в Россию.

Дзядко подтвердил, что их сотрудник уже несколько недель не принимает участие в брифингах Пескова, но отметил, что редакции не сообщали о причинах такого решения Кремля.

«Медуза» также отметила, что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена в Женеве 16 июня станет первым крупным мероприятием, на который не попадут журналисты «Дождя».

В 2020 году Навальный впал в кому в самолете рейса Томск — Москва и затем, после лечения в Омске, доставлен в Германию. На Западе заявили, что Навального хотели отравить ядом «Новичок». После команда активиста опубликовала несколько расследований.

17 января Навальный вернулся в Россию и был арестован на борту самолета. Оппозиционеру предъявили обвинения по нескольким уголовным делам. Он был осужден на три с половиной года лишения свободы.

В конце января, а также 21 апреля по России прошли акции протеста в поддержку Навального.