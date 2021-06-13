«Он прав»: Байден усмехнулся из-за слов Путина об отношениях  США и РФ

Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы.
На просьбу журналистов прокомментировать слова Путина Байден рассмеялся, после чего сказал: "Я думаю, он прав, что они находятся на низкой точке".
Слова Байдена прозвучали на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи G7.
Путин и Байден 16 июня встретятся в Женеве, где обсудят разногласия между странами и поднимут другие темы, важные для России и Соединенных Штатов.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил
, что Путин "откровенно насмехается" над Байденом.