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«Он прав»: Байден усмехнулся из-за слов Путина об отношениях  США и РФ

Ювелина Бернст
27 минут назад
Президент США Джо Байден согласился с оценкой президента РФ Владимира Путина, что нынешние отношения между Россией и Соединенными Штатами наихудшие за последние годы.
Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы.
На просьбу журналистов прокомментировать слова Путина Байден рассмеялся, после чего сказал: "Я думаю, он прав, что они находятся на низкой точке".
Слова Байдена прозвучали на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи G7.
Путин и Байден 16 июня встретятся в Женеве, где обсудят разногласия между странами и поднимут другие темы, важные для России и Соединенных Штатов.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Путин "откровенно насмехается" над Байденом.
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