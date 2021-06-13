«Он прав»: Байден усмехнулся из-за слов Путина об отношениях  США и РФ

Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Путина Байден рассмеялся, после чего сказал: "Я думаю, он прав, что они находятся на низкой точке".

Слова Байдена прозвучали на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи G7.