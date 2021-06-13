Президент США Джон Байден пояснил, почему решил отказаться от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным

«Это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру», - сказал он, передает РИА Новости.

Байден также отметил, что намерен довести до сведения Путина в Женеве, каковы, по его мнению, «условия улучшения отношений» Москвы и Вашингтона.

По словам американского президента , США не ищут конфликта с Россией.

Сегодня Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, чего ждет от грядущей встречи с лидером США Джозефом Байденом

Главное, по словам российского лидера, восстановить личные контакты, наладить диалог и сотрудничество по общим направлениям.