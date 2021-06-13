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Байден объяснил нежелание давать пресс-конференцию вместе с Путиным

Майк Габриелян
37 минут назад
Президент США Джон Байден пояснил, почему решил отказаться от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру», - сказал он, передает РИА Новости.
Байден также отметил, что намерен довести до сведения Путина в Женеве, каковы, по его мнению, «условия улучшения отношений» Москвы и Вашингтона.
По словам американского президента , США не ищут конфликта с Россией.
Сегодня Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, чего ждет от грядущей встречи с лидером США Джозефом Байденом.
Главное, по словам российского лидера, восстановить личные контакты, наладить диалог и сотрудничество по общим направлениям.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве. Это будет первое личное общение лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США.
Политика,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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