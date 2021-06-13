СМИ: Джонсон поругался с Макроном на саммите G7

Фото: EPA-EFE/POOL CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL EPA-EFE/POOL CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Агентство пишет, что с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, обе стороны безрезультатно пытаются решить, что делать с Северной Ирландией, которая имеет сухопутную границу с Ирландией , входящей в ЕС.

За годы обсуждений стороны так и не продвинулись вперед, ограничившись особым протоколом по Северной Ирландии. Но он не особо работает. Простейший спор о колбасе и сосисках может перерасти в торговую войну.

Джонсон в одностороннем порядке отложил выполнение отдельных положений протокола Брексит, включая особенности перевозки охлажденного мяса и колбас с материка в Северную Ирландию. Он заявил, что это нарушает некоторые законы страны.

Ранее обе стороны согласовали проверки перевозимых товаров между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, хотя теперь Лондон говорит, что они слишком обременительны и вызывают разногласия. Джонсон заявил в субботу, что сделает «все возможное» для защиты территориальной целостности.

Во время саммита G7 Джонсон спросил у Макрона, как отреагирует президент Франции, если тулузские сосиски нельзя будет продавать на рынках Парижа.

Британская газета Telegraph сообщила, что Макрон ответил неточно, заявив, что Северная Ирландия не является частью Соединенного Королевства.

Это вызвало взрыв негодования у британской элиты.

«Различные деятели ЕС и на саммите и вообще в течение нескольких лет, характеризовали Северную Ирландию как некую отдельную страну, и это неверно. Это непонимание фактов. Мы бы не стали так говорить о Каталонии и Барселоне или о Корсике во Франции », - возмутился после этого министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

В свою очередь французский дипломатический источник сообщил, что Макрон был озадачен тем, что Джонсон поднял вопрос о мясе. Французы расценили это как отвлечение от основных тем G7.