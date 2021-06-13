Трамп возмутился симпатией Макрона к Байдену

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«Хорошо, когда среди нас есть такой президент США, который очень хочет сотрудничать», — заявил во время саммита G7 Макрон.

В ответ на это Трамп выступил с обличительной речью против стран Европы. Бывший президент заявил, что Макрон и многие его предшественники, как во Франции, так и во всей Европе, грабили США в крупных масштабах и использовали в своих интересах.

«С нами несправедливо обращались, заключая торговые соглашения на кошмарных условиях. Хотя именно мы платили, чтобы обеспечивать безопасность Европы», — высказался Трамп.

По его мнению, сам он был неудобным политиком для Европы, а Байден нравится европейским лидерам только потому, что с ним они могут вернуться к «старым мошенническим приемам» и «разбогатеть за счет США».

«Если бы я был лидером этих стран, я бы тоже предпочел Байдена президенту Трампу», - добавил экс-глава государства.