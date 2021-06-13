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Трамп возмутился симпатией Макрона к Байдену

Ювелина Бернст
2 часа назад
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился «дружбой» французского и американского лидеров Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Об этом пишет газета Le Figaro.
Трамп возмутился симпатией Макрона к Байдену
Фото: РамблерРамблер
«Хорошо, когда среди нас есть такой президент США, который очень хочет сотрудничать», — заявил во время саммита G7 Макрон.
В ответ на это Трамп выступил с обличительной речью против стран Европы. Бывший президент заявил, что Макрон и многие его предшественники, как во Франции, так и во всей Европе, грабили США в крупных масштабах и использовали в своих интересах.
«С нами несправедливо обращались, заключая торговые соглашения на кошмарных условиях. Хотя именно мы платили, чтобы обеспечивать безопасность Европы», — высказался Трамп.
По его мнению, сам он был неудобным политиком для Европы, а Байден нравится европейским лидерам только потому, что с ним они могут вернуться к «старым мошенническим приемам» и «разбогатеть за счет США».
«Если бы я был лидером этих стран, я бы тоже предпочел Байдена президенту Трампу», - добавил экс-глава государства.
Дональд Трамп, привыкший высказывать свое мнение в социальных сетях, теперь высказывается через пресс-релизы. С января аккаунты Трампа в соцсетях заблокированы после нападения его сторонников на Капитолий 6 января.
Политика,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Le Figaro,Соединенные Штаты,
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